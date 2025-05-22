Меркель: односторонние шаги по борьбе с миграцией могут привести к разрушению Европы

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) выступила против реализуемых нынешним германским правительством мер по борьбе с нелегальной миграцией, в частности, против ужесточения погранконтроля.

"Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе", - отметила она, выступая на форуме, организованном газетой Südwest Presse в городе Ной-Ульм. "Я всегда делала ставку на европейские решения", - приводит слова Меркель журнал Der Spiegel.

По ее мнению, односторонние шаги некоторых стран могут стоить Европе свободы передвижения. Экс-канцлер призвала искать пути по борьбе с нелегальной миграцией сообща в рамках Евросоюза. "Поскольку в противном случае нам, возможно, придется наблюдать за тем, как разрушается Европа", - указала политик.

7 мая новый министр внутренних дел Германии Александер Добриндт аннулировал распоряжение прежнего правительства от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь таких людей разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Вместе с тем это не должно распространяться на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп.