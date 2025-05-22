Песков: Москва получила от Киева список по обмену пленными "1 000 на 1 000"

Москва получила от Киева ответный список пленных для обмена по формуле "1 000 на 1 000". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Да, действительно, сейчас получен", - сказал он, отвечая на вопрос, поступил ли РФ встречный список.

Соответствующая договоренность была достигнута делегациями России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле.

Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что обмен должен произойти в ближайшие дни.