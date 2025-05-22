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Безопасность
Песков: Москва получила от Киева список по обмену пленными "1 000 на 1 000"
22 мая 2025 / 21:51
© Сергей Булкин/ ТАСС
Москва получила от Киева ответный список пленных для обмена по формуле "1 000 на 1 000". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
"Да, действительно, сейчас получен", - сказал он, отвечая на вопрос, поступил ли РФ встречный список.
Соответствующая договоренность была достигнута делегациями России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле.
Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что обмен должен произойти в ближайшие дни.