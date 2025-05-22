Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ

Россия будет реагировать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с руководителем Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.

Глава государства позвонил Волобуеву, который пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ. В настоящее время он остается в больнице.

"Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", - заверил Путин, говоря об атаках Киева. Президент также пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

Волобуев оказался под ударом ВСУ в четвертый раз.