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Безопасность
Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ
22 мая 2025 / 22:11
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Россия будет реагировать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с руководителем Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.
Глава государства позвонил Волобуеву, который пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ. В настоящее время он остается в больнице.
"Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", - заверил Путин, говоря об атаках Киева. Президент также пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.
Волобуев оказался под ударом ВСУ в четвертый раз.