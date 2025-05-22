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Курс биткойна установил очередной рекорд
22 мая 2025 / 22:39
Курс биткойна установил очередной рекорд
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Цена биткойна ускорила рост и обновила исторический максимум, превысив $111,9 тыс., что стало его рекордным ростом за последний год. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance. С ноября 2024 года, когда отмечается стремительный рост криптовалюты, она обновила рекорд 40 раз.

На 20:34 мск биткойн демонстрировал рост на 4,69% и торговался на уровне $111,98 тыс., что стало максимум за день. По состоянию на 21:58 мск биткойн замедлил рост до $111,807 (+4,53%).

В ночь на 22 мая криптовалюта обновляла свой предыдущий рекорд, поднявшись выше $110 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки. Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".

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