G7 пригрозила России усилением санкций, если та не прекратит огонь на Украине

Группа семи (G7) заявила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.

"Мы приветствуем продолжающиеся усилия, направленные на прекращение огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим рассматривать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения антироссийских санкций", - следует из посвященной Украине части коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, принятого по итогам их встречи в Канаде.

"В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не заплатит за причиненный Украине ущерб", - указали в G7. Вместе с тем "семерка" декларирует твердую поддержку Украины в защите "территориальной целостности и права на существование", а также "свободы, суверенитета и независимости".

Группа семи также обещает содействовать укреплению доверия иностранных инвесторов по отношению к Украине, мобилизации частного сектора на проведение восстановительных работ. Уточняется, что очередная западная конференция по реконструкции Украины пройдет 10-11 июля в Риме.