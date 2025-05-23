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Политика
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии снятия санкций
22 мая 2025 / 23:35
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии снятия санкций
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi, архив/ТАСС

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран может допустить усиление наблюдения за своими ядерными объектами при условии снятия санкций с исламской республики.

"Мы не отказываемся от своих прав, но можем принять меры по усилению прозрачности ядерной деятельности при условии отмены санкций", - отметил он в эфире телеканала SNN.

Вместе с тем, по словам министра, "пока рано говорить об итогах переговоров", вопрос об обогащении урана "не решен", а переговоры продолжатся до тех пор, "пока США не согласятся". В противном случае, если американская сторона продолжит настаивать на полном прекращении обогащения урана, "никакого соглашения достигнуто не будет", указал он.

Кроме того, Арагчи обратил внимание, что отдельные аспекты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, касающиеся санкций, следует пересмотреть. "СВПД пока не умер, но возродить его невозможно. Его следует забыть", - заключил он.

Пятый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Риме 23 мая.

Иран и международная "шестерка" в составе Британии, ФРГ, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали СВПД. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда Запад обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в ходе своего первого срока на посту главы государства.

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