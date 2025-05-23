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Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию ЧП в Черном море
23 мая 2025 / 10:05
Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию ЧП в Черном море
© Игорь Онучин/ ТАСС

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда дополнительно свыше 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. 

"Соответствующее распоряжение подписано. Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений - коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит минимизировать риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - следует из сообщения.

До этого на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда кабмина было выделено более одного млрд рублей.

Работы по устранению последствий декабрьского ЧП координирует специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. 

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