Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию ЧП в Черном море

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда дополнительно свыше 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

"Соответствующее распоряжение подписано. Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений - коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит минимизировать риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - следует из сообщения.

До этого на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда кабмина было выделено более одного млрд рублей.

Работы по устранению последствий декабрьского ЧП координирует специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева.