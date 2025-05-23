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В Большом театре проходит прощание с Юрием Григоровичем
23 мая 2025 / 10:25
В Большом театре проходит прощание с Юрием Григоровичем
© Александр Коньков/ ТАСС

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России проходит церемония прощания с народным артистом СССР хореографом Юрием Григоровичем, сообщает ТАСС.

Гроб с телом артиста окружен декорациями его второго балета "Легенда о любви", который был впервые показан в 1961 году в Мариинском театре. На Исторической сцене ГАБТ размещен портрет мастера, десятки людей несут к нему цветы.

Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. После прощания тело хореографа кремируют. 27 мая его прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с его женой народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой.

Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Оставался солистом до 1961 года и организовал затем на этой сцене свои первые постановки, которые принесли ему мировую известность.

В 1964-1995 гг. - главный балетмейстер Большого театра, с 2008 года - хореограф ГАБТ. На его сцене он поставил восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". 

Григорович - народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1986). Удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2017), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2011, 2007, 2002), обладатель более 60 других российских и зарубежных наград. 

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