Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, обвинил Украину в шпионаже в отношении его страны. По его словам, Киев предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться членства в Евросоюзе.

Орбан сообщил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована "работа украинских агентов, раскрытых венгерским государством". Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы оказать влияние на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС.

Он отметил, что "украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции", чтобы подорвать доверие к проходящему в Венгрии референдуму по вопросу о присоединении Украины к сообществу.

"Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам", - указал глава правительства, подчеркнув, что Киев использует в этих целях "серьезные ресурсы".

Вместе с тем премьер подтвердил, что выступает против поспешного вступления Украины в ЕС, которое пытается поддерживать Брюссель. Правительство Венгрии планирует руководствоваться в решении этого вопроса результатами референдума, который будет продолжаться в стране до середины июня.

9 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух человек, обвинив их в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье. После этого Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, а Киев ответил высылкой двух венгерских дипломатов из украинской столицы.