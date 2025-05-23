В Т-банке к концу года ожидают доллар на уровне 95-100 рублей

Т-банк прогнозирует ослабление российской валюты до уровня 95-100 рублей за доллар к концу года. Соответствующей оценкой поделилась главный экономист банка Софья Донец в беседе с ТАСС.

"Рубль не был бы таким крепким так долго, если бы это было связано с одним фактом. Это стечение факторов, и экспорт, который пока не отреагировал на снижение сырьевых цен, и импорт, который взял паузу и будет восстанавливаться, и инвестиционные операции, которые подстраиваются и к высоким ставкам. Смотрим в диапазон в 95-100 рублей за доллар на конец года", - указала эксперт.

По ее словам, ослабление рубля ожидается в июле-августе, что связано с сезонностью торговых потоков и спроса на валюту. Эту тенденцию могут форсировать меры от ЦБ или правительства, добавила Донец.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 23 мая 2025 года, составляет 79,7357 рубля. От предыдущего показателя он был понижен на 2 копейки. До этого ниже 80 рублей американская валюта торговалась в мае 2023 года.