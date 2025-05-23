Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
23 мая 2025 / 11:54
КОТИРОВКИ
USD
23/05
97.9241
EUR
23/05
104.8872
Новости часа
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается Минздрав Газы заявил о более 100 погибших за минувшие сутки
Москва
23 мая 2025 / 11:54
Котировки
USD
23/05
97.9241
0.0000
EUR
23/05
104.8872
0.0000
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
22 мая 2025 / 19:24
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
22 мая 2025 / 18:49
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
В Т-банке к концу года ожидают доллар на уровне 95-100 рублей
23 мая 2025 / 10:57
В Т-банке к концу года ожидают доллар на уровне 95-100 рублей
© Егор Алеев/ ТАСС

Т-банк прогнозирует ослабление российской валюты до уровня 95-100 рублей за доллар к концу года. Соответствующей оценкой поделилась главный экономист банка Софья Донец в беседе с ТАСС.

"Рубль не был бы таким крепким так долго, если бы это было связано с одним фактом. Это стечение факторов, и экспорт, который пока не отреагировал на снижение сырьевых цен, и импорт, который взял паузу и будет восстанавливаться, и инвестиционные операции, которые подстраиваются и к высоким ставкам. Смотрим в диапазон в 95-100 рублей за доллар на конец года", - указала эксперт.

По ее словам, ослабление рубля ожидается в июле-августе, что связано с сезонностью торговых потоков и спроса на валюту. Эту тенденцию могут форсировать меры от ЦБ или правительства, добавила Донец.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 23 мая 2025 года, составляет 79,7357 рубля. От предыдущего показателя он был понижен на 2 копейки. До этого ниже 80 рублей американская валюта торговалась в мае 2023 года. 

Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
11:30
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:14
Минздрав Газы заявил о более 100 погибших за минувшие сутки
10:57
В Т-банке к концу года ожидают доллар на уровне 95-100 рублей
10:45
Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии
10:25
В Большом театре проходит прощание с Юрием Григоровичем
10:05
Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию ЧП в Черном море
23:35
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии снятия санкций
23:11
G7 пригрозила России усилением санкций, если та не прекратит огонь на Украине
22:39
Курс биткойна установил очередной рекорд
22:11
Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры