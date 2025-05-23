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Минздрав Газы заявил о более 100 погибших за минувшие сутки
23 мая 2025 / 11:14
Минздрав Газы заявил о более 100 погибших за минувшие сутки
© Majdi Fathi/ NurPhoto/ Reuters/ТАСС

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа за минувшие сутки стали более 100 человек, еще около 250 получили ранения. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

Сообщается, что за прошедшие 24 часа в больницы Газы были доставлены 247 раненых и тела 107 погибших, включая извлеченные из-под завалов останки 3 человек, убитых ранее. Вместе с тем подчеркивается, что неустановленное число жертв израильских атак остается под завалами на улицах и дорогах, а доступ бригад скорой помощи и спасателей к ним ограничен.

По данным Минздрава, общее количество погибших в Газе с момента обострения конфликта в октябре 2023 года увеличилось до 53 762, еще 122 197 человек получили ранения. Число убитых с 18 марта текущего года достигло 3 613, еще 10 156 палестинцев пострадали.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников.

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