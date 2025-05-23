Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 23 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,59%, до 2 775,8 пункта, индекс РТС также снизился на 0,59%%, до 1 096,67 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опустился на 3,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,014 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение и торговался на уровне 2 768,33 пункта (-0,85%), индекс РТС составлял 1 093,72 пункта (-0,85%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 11,089 руб. (+3,65 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.