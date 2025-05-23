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Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля грозит высшая мера наказания
23 мая 2025 / 11:43
Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля грозит высшая мера наказания
© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency

Подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне может грозить высшая мера наказания. Об этом со ссылкой на документы ФБР передает телеканал Fox News.

Подозреваемому Элиасу Родригесу инкриминируют убийство иностранных должностных лиц, что может повлечь за собой наказание в виде смертной казни. Ему также предъявлено обвинение в нескольких эпизодах, связанных с огнестрельным оружием, и в убийстве двух человек.

Ранее стало известно, что один из убитых, Ярон Лищинский, был гражданином Израиля. Вторая жертва, Сара Мильгрим, работала в израильском посольстве.

При стрельбе у Столичного еврейского музея в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля. Как сообщила шеф полиции города Памела Смит, погибшими дипломатами были мужчина и женщина. Они покидали проходившее в музее мероприятие, когда подозреваемый открыл огонь. Стрелявшего удалось задержать. Смит также отметила, что во время ареста задержанный выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!".

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