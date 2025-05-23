Фальков сообщил, что в 2025 году больше всего бюджетных мест выделили будущим инженерами

Министерство науки и высшего образования РФ в 2025 году выделило больше всего бюджетных мест на инженерно-технические специальности. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

"Если брать по-крупному, по областям образования, то у нас традиционно лидируют инженерно-технические специальности, это около 43% всех бюджетных мест, больше 240 тысяч бюджетных мест на инженерно-технические специальности и направления", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фальков также отметил, что хорошим спросом у абитуриентов пользуются медицинские и педагогические направления. "Соответственно, в этом году по указанным направлениям мест будет чуть больше, нежели в прошлом", - добавил он.