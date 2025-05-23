В Индии из-за ливневых дождей погибли не менее 45 человек

Не менее 45 человек погибли из-за шквалистого ветра, ливней с градом и ударов молний в 13 округах индийского северного штата Уттар-Прадеш, сообщает газета The Times of India.

Как отмечается, сильные дожди причинили серьезный ущерб сельским населенным пунктам и сельскохозяйственной инфраструктуре. Администрация Уттар-Прадеша объявила об оказании материальной помощи пострадавшим.

Согласно прогнозу Метеобюро Индии, обильные дожди на севере и в других регионах Индии ожидаются до конца недели. В ряде округов западного штата Махараштра объявлены "красный" и "оранжевый" уровни погодной опасности.