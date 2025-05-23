Грузия запретила вывозить автомобили гражданам России и Белоруссии

Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в республике введен запрет для граждан Белоруссии и России на вывоз автомобилей в третьи страны.

Ранее грузинские СМИ информировали о том, что с 15 мая Грузия установила для россиян и белоруссов полный запрет на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники.

"Грузия соблюдает санкции, примененные США, Великобританией и ЕС в отношении России, в частности 11-й пакет санкций, в соответсвии с которым гражданам Белоруссии и России запрещен реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны. Эта норма уже задействована", - указали в агентстве в беседе с ТАСС.

уточняется, что запрет не распространяется на реэкспорт автомобилей гражданами других иностранных государств.

Вместе с тем, по данным Агентства обслуживания МВД, с 2023 года уже действует норма, запрещающая реэкспорт автомобилей и спецтехники непосредственно в Россию или Белоруссию.