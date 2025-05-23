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ФОМ: о доверии Путину заявили 82% опрошенных россиян
23 мая 2025 / 12:46
ФОМ: о доверии Путину заявили 82% опрошенных россиян
© Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 82% (плюс 2 п.п. за две недели), столько же опрошенных россиян полагают, что глава государства хорошо выполняет свою работу (82% - плюс 1 п.п.). Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 56% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (без изменений).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 48%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 2%.

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