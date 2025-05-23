Попова: пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания

Курортный сезон открывается на всех территориях черноморского побережья. Ограничения затронули пляжи Анапы и Темрюкского района, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На территории черноморского побережья Анапы и Темрюкского района изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды, но только в этой зоне. На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается", - отметила она при общении с журналистами.

Попова уточнила, что предварительные прогнозы, о которых ведомство сообщало в конце прошлого месяца, подтвердились: все результаты исследований на территории от Новороссийска до границы РФ по черноморскому побережью в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе полностью соответствуют санитарным требованиям.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Согласно данным экстренных служб, танкеры транспортировали порядка 9,2 тыс. тонн мазута. В результате инцидента в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазами МЧС России обследовано около 3,6 тыс. кв. м дна, собрано более 228 тонн нефтесодержащих отходов.