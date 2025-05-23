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Российские ВС освободили Радьковку в Харьковской области
23 мая 2025 / 13:17
Российские ВС освободили Радьковку в Харьковской области
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские ВС освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала недели освобождены шесть населенных пунктов, в том числе Марьино в Сумской области, Александрополь, Новооленовка, Новая Полтавка, Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР), указали в МО РФ.

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