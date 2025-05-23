Буферная зона не станет частью территории России

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства 22 мая.

Путин обратил внимание, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности - помочь вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что «буферная полоса должна пройти по Черниговской, Сумской, Харьковской областям. В Черниговской области есть части ВСУ, но небольшие, и занять и контролировать эту область проблем не будет. В Сумской области уже идут тяжелые бои. В Харьковской области тоже очень тяжелая обстановка. Там большая группировка ВСУ и она отстаивает город Харьков и Волчанск уже почти год. Поэтому я не сказал бы, что готовится наступление российской армии. Наступление - это когда идет атака на какую-то конкретную цель. Допустим, выйти к Днепру, войти в Днепропетровскую область, решить проблему освобождения Запорожья – это наступление. А здесь мы хотим отогнать ВСУ от наших границ и 120-150 км. Это немного, и мне кажется, что буферную зону надо продвинуть километров на 300, тогда в эту зону попадает вся Черниговская, Сумская и часть Киевской области, не говоря уже о Харьковщине. Это большие пространства, но эти территории не вписаны в российскую Конституцию и не являются частью России, как ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская области. Поэтому на этих территориях должен быть такой режим, который защищал бы наших граждан, проживающих в близлежащих российских регионах».

По словам эксперта, «Россию не должно волновать, как такое развитие событий скажется на переговорах по Украине. Нас волнует больше безопасность наших граждан, а не ситуация на переговорах. Но никто не объявляет, что эти территории должны войти в состав РФ, то есть это будет некая буферная зона, и скорее всего в случае заключения мирного договора наши войска оттуда выйдут. Буфер станет элементом мирного урегулирования конфликта, и мы не претендуем, чтобы они вошли в РФ, хотя такие предложения уже появляются».