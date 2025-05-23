Орбан заявил, что Венгрия не допустит запрета на поставки нефти и газа из РФ в ЕС

Венгерское правительство намерено помешать принятию плана Еврокомиссии, подразумевающего полный запрет на поставки российских энергоносителей в страны Европейского союза с конца 2027 года. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, на переговорах в Брюсселе Будапешт должен "проявить не только мудрость, но и настойчивость, чтобы предотвратить принятие решения, которое запретило бы использование газа из России". Решение, которое готовит Еврокомиссия, повысит расходы страны на энергоносители на €2 млрд в год и вызовет существенное увеличение стоимости услуг ЖКХ для населения, подчеркнул он.

Премьер уточнил, что €2 млрд - это та сумма, которую государство тратит, чтобы с помощью субсидий поддерживать стоимость коммунальных услуг на приемлемом уровне. Реализация плана Еврокомиссии приведет к тому, что платежи за электроэнергию вырастут в два раза, а за отопление в домах - в четыре, указал он.