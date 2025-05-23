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Безопасность
В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ
23 мая 2025 / 13:47
© Артем Геодакян/ ТАСС
Вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной относится к ходу военной специальной военной операции (СВО), а потому должен быть адресован в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в Минобороны", - отметил он.
В четверг в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной, указав, что соответствующее решение уже принято. По его словам, задачу уже решают Вооруженные силы России.