В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ

Вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной относится к ходу военной специальной военной операции (СВО), а потому должен быть адресован в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в Минобороны", - отметил он.

В четверг в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной, указав, что соответствующее решение уже принято. По его словам, задачу уже решают Вооруженные силы России.