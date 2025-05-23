Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
23 мая 2025 / 16:30
КОТИРОВКИ
USD
23/05
97.9241
EUR
23/05
104.8872
Новости часа
Средства ПВО за неделю нейтрализовали 1 548 БПЛА ВСУ Президент поручил разработать план по развитию рынка арендного жилья в РФ
Москва
23 мая 2025 / 16:30
Котировки
USD
23/05
97.9241
0.0000
EUR
23/05
104.8872
0.0000
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
22 мая 2025 / 19:24
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
22 мая 2025 / 18:49
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / СВО
Безопасность
В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ
23 мая 2025 / 13:47
В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ
© Артем Геодакян/ ТАСС

Вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной относится к ходу военной специальной военной операции (СВО), а потому должен быть адресован в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в Минобороны", - отметил он.

В четверг в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной, указав, что соответствующее решение уже принято. По его словам, задачу уже решают Вооруженные силы России.

Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
14:43
Средства ПВО за неделю нейтрализовали 1 548 БПЛА ВСУ
14:32
Президент поручил разработать план по развитию рынка арендного жилья в РФ
14:15
Директором Московского музея современного искусства назначен Василий Церетели
13:59
Трамп: Москва и Киев вскоре проведут "масштабный" обмен пленными
13:47
В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ
13:28
Орбан заявил, что Венгрия не допустит запрета на поставки нефти и газа из РФ в ЕС
13:17
Российские ВС освободили Радьковку в Харьковской области
12:57
Попова: пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания
12:46
ФОМ: о доверии Путину заявили 82% опрошенных россиян
12:29
Грузия запретила вывозить автомобили гражданам России и Белоруссии
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры