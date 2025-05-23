США пытаются заставить Южную Корею увеличить расходы на оборону

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тыс. своих военнослужащих из Южной Кореи. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Вашингтон может перебросить войска из Южной Кореи в другие районы Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на Гуам. Такая инициатива еще не была представлена на рассмотрение президенту США Дональду Трампу и находится на стадии обсуждения среди высокопоставленных должностных лиц американской администрации, отмечает газета.

По данным The Wall Street Journal, решение о переброске войск может быть отложено до тех пор, пока у Вашингтона не появится ясность относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким полагает, что «США избрали такой способ давления на Южную Корею, чтобы Сеул увеличил расходы на содержание американских войск на своей территории. Когда Трамп во вперя своего первого президентства уже требовал, чтобы Южная Корея увеличила до 5 млрд. долларов расходы на содержание американских войск. Южная Корея тогда платила примерно 900 млн. долларов. Стороны долго торговались и в конце концов договорились, что за 4 года Южная Корея увеличит расходы на содержание американских войск до 1, 5 млрд. долларов. А сейчас Трамп будет требовать, как он требует со всех европейцев, чтобы Южная Корея увеличила военные расходы до 5% ВВП. А для Южной Кореи 5% ВВП - это 100 млрд. долларов. Сейчас у них военные расходы примерно 50-55 млрд. долларов. Кроме того, требование Трампа, чтобы южане платили 5 млрд. долларов на содержание американских войск также остается. Все это накладывается на ситуацию, что южнокорейцы панически боятся остаться одни, а 72% населения Южной Кореи настаивает на том, чтобы американские войска были на территории страны. И Трамп будет пользоваться этим, чтобы давить на Южную Корею, чтобы она платила больше. А один из способов давления - угроза, что США будут потихоньку выводить войска».

По мнению эксперта, вне зависимости от проблемы вывод войск из Южной Кореи «Трамп, так или иначе, будет пытаться установить контакт с Северной Кореей. До сих пор он никаких выпадов против КНДР по крайне мере словесно не делал. Наоборот, он два раза называл КНДР ядерной державой, плюс к этому делал комплиментарно говорил о северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Просто Трампу сейчас не до Северной Кореи. Он занимается Украиной, Ближним Востоком, потом дойдет очередь и до КНДР. Кроме того, он сейчас ничего не может предложить Северной Корее, например, отказаться от ядерного оружия. Но он понимает, что Северная Корея не откажется от этого, а раз не откажется, то что он еще может предложить? У него нет сейчас рычагов давления на КНДР. Поэтому данный шаг о возможном выводе 4, 5 тысяч американских военных из Южной Кореи на Гуам, не произведет впечатление на Северную Корею, ибо в Южной Корее останется еще 24 тысячи человек».