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Трамп: Москва и Киев вскоре проведут "масштабный" обмен пленными
23 мая 2025 / 13:59
Трамп: Москва и Киев вскоре проведут "масштабный" обмен пленными
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Россия и Украина согласовали проведение крупного обмена военнопленными. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что договоренность об обмене только что "была достигнута". "Вскоре он состоится," - указал американский лидер в Truth Соц. сети. Трамп поздравил стороны и поинтересовался, может ли такое решение привести к "более значимым" движениям.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле "1 000 на 1 000". Ранее представитель Кремля подчеркивал, что РФ заинтересована провести обмен как можно быстрее, но это достаточно трудоемкий процесс.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны условились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", подробно изложить свое видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу. 

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