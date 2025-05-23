Россия и Украина согласовали проведение крупного обмена военнопленными. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что договоренность об обмене только что "была достигнута". "Вскоре он состоится," - указал американский лидер в Truth Соц. сети. Трамп поздравил стороны и поинтересовался, может ли такое решение привести к "более значимым" движениям.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле "1 000 на 1 000". Ранее представитель Кремля подчеркивал, что РФ заинтересована провести обмен как можно быстрее, но это достаточно трудоемкий процесс.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны условились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", подробно изложить свое видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.