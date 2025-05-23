Будут ли ЕС и Китай дружить против Трампа?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В последнее время появилось много публикаций о том, как повлияет ухудшение отношений между США и ЕС из-за тарифной политики Трампа на взаимоотношения Европы с Китаем. Высказываются мнения, что, в итоге, Китай может найти себе нового союзника в торговом противостоянии с Америкой. И сближение ЕС с Китаем подтверждается фактами. Так, после объявления Дональдом Трампом «ответных тарифов» глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в котором подчеркнула ответственность Европы и Китая как двух крупнейших рынков мира за поддержку мировой торговой системы, основанной на равных условиях. Ли Цян, в свою очередь, заявил, что «Китай готов работать с европейской стороной, чтобы содействовать здоровому и устойчивому развитию отношений между Китаем и ЕС». Ряд лидеров ЕС также публично заявили о необходимости более тесного сотрудничества, что резко контрастирует с их предыдущими заявлениями о необходимости «снижения рисков» логистических цепочек, связанных с Китаем.

Вскоре после введения тарифов Китай посетило несколько европейских чиновников: председатель Сената Италии Игнацио Ла Русса, главы МИД Португалии и Франции, председатель парламента Финляндиии, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, премьер-министр Испании Педро Санчес. Итогом визитов стали договорённости о возобновлении диалога по урегулированию торговых разногласий и облегчению взаимного доступа на рынки, в частности, о пересмотре защитных мер ЕС на китайские электромобили и ответных мер КНР на европейскую алкогольную и пищевую продукцию. Стороны согласились изучить возможности совместных капиталовложений в автомобильную промышленность Китая и ЕС. Европарламент достиг «завершающей стадии» переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных Китаем в ответ на санкции со стороны ЕС в 2021 г. В ходе апрельского визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай стороны заключили ряд договоренностей о взаимодействии в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах, приняли план действий по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства.

Китай, со своей стороны, согласится ограничить экспорт в ЕС, увеличить инвестиции и отозвать торговые иски против импорта бренди, свинины и молочных продуктов из ЕС, запущенные в 2024 г. В последние недели несколько торговых делегаций посетили европейские столицы, а промышленники изучают возможности перенаправления товаров в ЕС. Так что и Пекин хочет воспользоваться возможностью поддержать Брюссель в спорах с администрацией Трампа и предотвратить выстраивание единого западного фронта против Китая, к чему шло дело при Байдене, найти альтернативные рынки для товаров.

Но, чтобы правильно оценить шансы на кардинальные изменения в отношениях между ЕС и Китаем, необходимо понять насколько далеко каждый из них готов пойти. Китайские власти пытаются усилить экономическое сотрудничество с ЕС, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США. По мнению китайских экспертов пришло время Китаю и Европе начать все сначала, переосмыслить свои торговые отношения. Есть значительный потенциал для развития сотрудничества в ряде сфер и регионов, например, в Центральной Азии (ЦА). Китайские эксперты полагают, что КНР и ЕС имеют схожие интересы в регионе, что формирует основу для регионального взаимодействия. Особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров, которые рассматриваются как направление, способствующее укреплению надежной логистики между Востоком и Западом, а также сотрудничеству в энергетике и использовании природных ресурсов.

Есть и значительный потенциал развития отношений Китая с рядом европейских стран. Например, с Венгрией, где Китай в 2024 г. открыл центр электромобилей на фоне напряжённости между Брюсселем и Пекином. Другим кандидатом на укрепление сотрудничества является Испания. По результатам визита в Поднебесную в апреле премьер-министр Испании Педро Санчес призывал пересмотреть позицию ЕС в отношении Пекина и построить более сбалансированные альянсы на фоне торговой политики США. Как отметил Bloomberg, учитывая подписание соглашений в таких областях, как фармацевтика, сельское хозяйство и медицинские товары, Испания становится перспективным партнером Китая в Европе в период растущей неопределенности.

Стимулом для Европы является крепнущее понимание того, что Вашингтон больше не является надежным союзником и траектория движения должна быть смещена в сторону «стратегической автономии». Но, руководители ведущих европейских стран и ЕКрассматривают Трампа как временщика и пока действуют по схеме «лучше потерпим». В рамках этой тактики, вероятно, что на первыйпериод президентства Трампа Европа будет дрейфовать в сторону Пекина. В то же время руководители Европы рассчитывают на возвращение США к прежнему политическому курсу после ухода Трампаи не рискнут серьезно испортить отношения с США. Тем более, что руководство США предупредило их о пагубности такого шага. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент «Европа перережет себе горло в случае сближения с Китаем».

Так что тарифная война, начатая Трампом, может привести к сближению сторон, чтобы лучше противостоять натиску Вашингтона. Однако, хотя многие аналитики сейчас говорят о «перезагрузке» отношений между ЕС и Китаем, идея радикальной «перезагрузки» в отношениях между ЕС и Китаем маловероятна в силу ряда экономических и политических причин.

Так, руководство Евросоюза скептически относится к идее стать «свалкой для китайских товаров, перенаправленных из США». Еще одна проблема, препятствующая налаживанию отношений с Китаем – его тесные связи с Россией, которые укрепились после посещения Си Цзиньпином военного парада в честь Дня Победы 9 мая.

Кроме того, американские пошлины создают для ЕС и Китая разные возможности. В Европе, как заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард, они формируют условия для снижения инфляции. «У Китая будут избыточные мощности, он захочет перенаправить свой экспорт куда-то, возможно, в Европу, и это окажет сдерживающее воздействие на цены», считает она.

В итоге, можно сделать вывод, что в целом потенциал экономического сближения ЕС и Китая ограничен т.к. они ориентированы на экспорт и являются конкурентами, особенно в автомобильном секторе и чистых технологиях. Но, на геополитическом уровне будут, вероятно, стремиться к более тесному взаимодействию.