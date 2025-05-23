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Директором Московского музея современного искусства назначен Василий Церетели
23 мая 2025 / 14:15
Директором Московского музея современного искусства назначен Василий Церетели
© Сергей Булкин/ ТАСС

Директором Московского музея современного искусства назначен Василий Церетели, который до этого занимал пост исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в учреждении. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры сообщает ТАСС.

"Василий Зурабович Церетели назначен на должность директора Московского музея современного искусства. Он продолжит развитие музея после ухода его основателя и руководителя Зураба Константиновича Церетели", - говорится в сообщении.

Василий Церетели - российский художник, арт-менеджер, внук живописца, монументалиста и скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля текущего года на 92-м году жизни.

До 29 апреля Василий Церетели занимал пост вице-президента Российской академии художеств, после чего президиум назначил его исполняющим обязанности президента. С 2002 года он являлся исполнительным директором Московского музея современного искусства. Кроме того, Церетели член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, член ИКОМ, CIMAM. 

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