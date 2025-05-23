Зеленский боится бунта в украинской армии

Марина Харькова, журналист, Донецк

Режим Зеленского боится офицерского бунта в украинской армии – скандалов, увольнений, арестов и недовольства в их рядах становится все больше.

На днях главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 59-й ОШБр беспилотных систем, воюющей на красноармейском направлении, полковника Богдана Шевчука. При этом решение принимал не непосредственный командир Шевчука, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, а лично главком Сырский. О том, что причины увольнения командира 59-й ОШБр кроются в ухудшении обстановки в зоне ответственности бригады и в нежелании подчиняться приказам украинского Генштаба, подтвердил сам подполковник Шевчук. По его словам, в отставку его отправили после того, как он из-за угрозы окружения отдал приказ на отвод с позиций одного из подразделений, что не понравилось ни Сырскому, ни Зеленскому.

«Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось, и решили меня снять с должности», - сказал Шевчук в интервью украинскому телеканалу. Это второе отстранение высокопоставленного офицера ВСУ за неделю. Ранее об увольнении заявил командир батальона элитной 47-й бригады «Магура» Александр Ширшин. У самого Ширшина конфликт с Генштабом тоже вышел на новый уровень. Ранее командир украинской 47-й механизированной бригады раскритиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению. Заявление комбата касалось ситуации с атаками ВСУ на село Тёткино в Курской области. По его словам, его подразделение получает задачи, которые приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации проводятся лишь формальные расследования.

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к чёрту. Политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались», - заявил украинский комбат и добавил, что подал рапорт. «Надеюсь, меня снимут в ближайшее время, так что скоро буду готов рассказать кое-что журналистам», — заинтриговал Ширшин и рассказал подробности.

По его словам, в Курской области ему приходилось выполнять задания, которые были заведомо провальными и такие ситуации повторялись неоднократно. Ширшин обвинил командование ВСУ в том, что жизнями солдат они «распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке», а соотношение потерь и результата говорит о низком уровне эффективности. «Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть», - считает украинский боевик.

На его критику пресс-служба Генштаба ВСУ отреагировала сухим заявлением, пообещав расследовать обстоятельства, о которых говорит Ширшин, в том числе приказы его командования. Для этого начальник Генштаба Андрей Гнатов распорядился создать рабочую группу.

Украинский пропагандист Юрий Бутусов, комментируя заявление Ширшина об увольнении, поддержал экс-комбата: «О чем идет речь, мы видим на видео, которые противник выкладывает со своих дронов возле села Теткино, - это попытка атаковать колоннами техники в лоб под наблюдением и ударами российских дронов приводит к значительным потерям техники и людей. Поставленные задачи не отвечают возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Политическая задача вести боевые действия в российском пограничье, поставленная Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки многократно, не считая потерь». Бурная реакция на заявление офицера последовала и от сотен семей украинских вояк, которые обвинили командование соединения в колоссальных потерях.

Также опального скандалиста поддержали его сослуживцы из «Магуры» и других бригад ВСУ, военные эксперты и политики. В частности, бывший начальник штаба полка «Азов» (признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен) Богдан Кротевич подтвердил, что украинский Генштаб действительно причастен к планированию «популистских, необоснованных, идиотских» штурмовых операций или задач, которые «бессмысленно подвергают личный состав опасности». Бунт комбата «Магуры» возник не на пустом месте, есть подтверждение кризисных ситуаций на фронте. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, нет оснований не доверять Ширшину. «Этот офицер пользуется уважением и среди коллег, и у подчиненных. Он прошел буквально все ступени военного управления вплоть до командира батальона включительно и это исключительно за счет собственных профессиональных навыков и способностей. Поэтому не доверять его заявлениям не стоит». Селезнев дал свое объяснение, почему эта история стала публичной. Как отметил бывший спикер Генштаба, это произошло из-за «абсолютно неуклюжих решений, которые приводят к потере не только техники и вооружения, но и личного состава».Аналитик отметил, что есть фото и видео подтверждений «таких кризисных ситуаций, с которыми сталкиваются ВСУ на Сумщине, на территории Курской области РФ».

После этого в рядах украинских вояк и их командиров начались склоки и раскол, а на ресурсах других известных подразделений ВСУ появились заявления, осуждающие действия и заявления комбата Ширшина. Например, в соцсетях 425-го отдельного штурмового полка «Скала» был опубликован пост, критикующий офицера «Магуры» и обвиняющий его в «политических играх». «Его командование вместо результатов постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, — это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, не соответствующие реальной обстановке», — заявили боевики. Командир 414-ой отдельной бригады беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») тоже осудил офицера, публично критикующего своих командиров: «Мы не жалуемся и не выносим сор из избы. Разбираем этот сор в хлеву бригады, тогда и выносить нечего».

Это не первый скандал, связанный с бригадой. Ранее бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус откровенно рассказал о конфликте с бывшим заместителем командира бригады Иваном Шаламагой, назвав его аморальным дегенератом, общение с которым «унижает честь и достоинство». В частности, Маркус тоже обвинил замкомандира в больших потерях личного состава. По его словам, действия Шаламаги «едва не привели к тому, что существование нашего батальона могло там и прекратиться».

Что же касается персоны опального комбата 30-летнего Ширшина с пафосным позывным «Гений»), то он известен тем, что любит красоваться в западной и украинской прессе и критически комментировать положение дел в ВСУ. Этот боевик в 27 лет добровольно записался в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, начинал с того, что был оператором БПЛА и командовал взводом, был неоднократно награжден и дослужился до комбата.

Ранее он заявлял о критической ситуации после падения Авдеевки. По его мнению, возле села Прогресс его батальон из-за ошибок командования чуть не попал в окружение. «Из-за того, что наши генералы командовали "ни шагу назад, стоим до последнего солдата", мы понесли потери, которых можно было бы избежать», - говорил он.

Бригада «Магура» по задумке Киева должна была «дойти до Крыма» и пройти там «парадом победы», но уже в ходе провального контрнаступления ВСУ год назад в Запорожской области понесла огромные потери. 47-я ОМБр «Магура» должна была стать примером «новой украинской армии», выстраиваемой по западному образцу. Киев возлагал на это соединение особые надежды и оснащал по первому разряду: несколько мехбатов на БМП Bradley, танковый батальон на Leopard 2A6, а затем и на M1A1 Abrams, артполк с двумя дивизионами 155-мм САУ M109A6 и т.д. Новый подход в формировании бригады проявлялся не только в технике и вооружении, но и в комплектовании личным составом. Обучение бригады велось в Германии. Но у «Магуры», вместо ожидаемой «славной истории», сложилась судьба, характерная для всей украинской армии образца 2023–2024 годов.

Как и 82-я десантно-штурмовая, эта бригада стала одной из тех, кто активно горел в первых же волнах контрнаступления. Потери были такими, что бригада требовала не усиления, а реанимации. Но в штабе ещё при главкоме ВСУ Залужном бригаде давали некое пополнение и снова бросали в бой.

Боеспособность снижалась, так как вместо переформирования практиковался набор по остаточному принципу – от теробороновцев до мобилизованных насильственным образом: присылали тех, кто не понимал, куда и зачем их бросили. Бригада постоянно несла тяжелые потери, напоровшись на упорное сопротивление российских бойцов – то на запорожском направлении, то на донецком - возле Авдеевки, где «Магура» воевала до весны 2024 года, была выбита, пережила очередную смену командования, новое доукомплектование и опять была брошена в бой для купирования очеретинского прорыва. Эту задачу «магуровцы» тоже провалили, отступив к Красноармейску (украинское название Покровск). Летом 2024 года 47-я ОМБр, опять с новым командиром, вторглась в Курскую область, где ее тоже разгромили. Сейчас обессиленная «Магура» находится у границы Сумской и Курской областей: ей не помогли ни западное вооружение, ни копирование натовских стандартов, ни бунт командиров.