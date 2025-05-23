Президент поручил разработать план по развитию рынка арендного жилья в РФ

Правительство РФ во взаимодействии с комиссией Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" должны подготовить план мероприятий по развитию рынка арендного жилья. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, перечень размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству и комиссии Госсовета предстоит к 15 июня представить предложения, касающиеся "разработки плана мероприятий по развитию рынка арендного жилья".