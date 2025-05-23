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Средства ПВО за неделю нейтрализовали 1 548 БПЛА ВСУ
23 мая 2025 / 14:43
Средства ПВО за неделю нейтрализовали 1 548 БПЛА ВСУ
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю нейтрализовали 30 авиационных бомб JDAM, 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 548 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 548 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 984 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 487 танков и других боевых бронемашин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 831 единица специальной военной автомобильной техники. 

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