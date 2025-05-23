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Лавров: Трамп отмечает, что конфликт на Украине - "не его война"
23 мая 2025 / 14:57
Лавров: Трамп отмечает, что конфликт на Украине - "не его война"
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп не раз акцентировал внимание на том, что конфликт на Украине - "это не его война". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

Лавров напомнил о российско-украинской встрече 16 мая в Стамбуле. "Украинцы сидели, обсуждали договоренности, которые в итоге начали вырисовываться и по обмену военнопленными, и о том, что обе стороны подготовят меморандум с описанием тех вопросов, которые должны составить содержание урегулирования. Договорились, и ничего особенного не произошло. Договорились, поскольку рассчитывали, что поддержка Запада, включая США, будет вечной. Но президент США Дональд Трамп проявил иное понимание ситуации", - указал министр.

"Трамп многократно подчеркивает, что это не его война, это война бывшего президента США Джо Байдена. Так и есть. Его позиция о том, что США руководствуются национальными интересами, распространяется и на украинскую ситуацию. Какой национальный интерес на Украине у США, кроме той самой задачи, которую демократические администрации и продвигали, а именно: сдерживать, постоянно держать в напряжении Россию? Да никакого больше", - заключил глава российской дипломатии.

16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры. По итогам встречи стороны условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", детально изложить свое видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.

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