Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 350 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 9 мая превысила $3 350 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:50 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,49% и составляла $3 350,60 за тройскую унцию. К 15:08 мск цена драгметалла незначительно ускорила рост до $3 355 за унцию (+1,62%).