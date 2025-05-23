Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
23 мая 2025 / 18:01
КОТИРОВКИ
USD
23/05
97.9241
EUR
23/05
104.8872
Новости часа
Лавров: легитимность Зеленского имеет принципиальное значение при подписании соглашения Жителей России в речи чаще всего раздражают слова "кринж" и "изи"
Москва
23 мая 2025 / 18:01
Котировки
USD
23/05
97.9241
0.0000
EUR
23/05
104.8872
0.0000
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
22 мая 2025 / 19:24
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
22 мая 2025 / 18:49
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Спецслужбы
Общество
В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения
23 мая 2025 / 15:35
В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж не выжил. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщает ТАСС.

"В Орловской области при совершении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что машина упала в безлюдной местности.

Предварительно, причиной авиакатастрофы послужила техническая неисправность. К месту происшествия направлена комиссия ВКС России. 

Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
16:06
Лавров: легитимность Зеленского имеет принципиальное значение при подписании соглашения
15:47
Жителей России в речи чаще всего раздражают слова "кринж" и "изи"
15:35
В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения
15:17
Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 350 за тройскую унцию
14:57
Лавров: Трамп отмечает, что конфликт на Украине - "не его война"
14:43
Средства ПВО за неделю нейтрализовали 1 548 БПЛА ВСУ
14:32
Президент поручил разработать план по развитию рынка арендного жилья в РФ
14:15
Директором Московского музея современного искусства назначен Василий Церетели
13:59
Трамп: Москва и Киев вскоре проведут "масштабный" обмен пленными
13:47
В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны в МО РФ
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры