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Общество
В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения
23 мая 2025 / 15:35
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив
В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж не выжил. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщает ТАСС.
"В Орловской области при совершении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что машина упала в безлюдной местности.
Предварительно, причиной авиакатастрофы послужила техническая неисправность. К месту происшествия направлена комиссия ВКС России.