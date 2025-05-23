В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж не выжил. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщает ТАСС.

"В Орловской области при совершении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что машина упала в безлюдной местности.

Предварительно, причиной авиакатастрофы послужила техническая неисправность. К месту происшествия направлена комиссия ВКС России.