Жителей России в речи чаще всего раздражают слова "кринж" и "изи"

Наиболее частым источником раздражения в речи для большей части россиян является молодежный сленг с использованием слов "кринж", "рашить" и "изи". Об этом свидетельствуют данные исследования ко Дню славянской письменности, которое провели контентная платформа "Дзен" и портал "Грамота.ру".

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается 24 мая. Опрос проводился с участием 1 272 человек из разных регионов РФ.

"Молодежный сленг вроде слов "кринж", "рашить" и "изи" является основным источником раздражения в речи для большей части опрошенных (38%). Почти столько же россиян (37%) выделили в качестве наиболее раздражающих выражений в речи бюрократические штампы и канцеляризмы. Треть респондентов указала, что раздражение вызывают псевдоделовые формулировки. Это выражения "синергия", "прозрачно", "в треке", "финализировать" и другие слова из корпоративного новояза", - следует из материалов исследования.

Кроме того, 27% участников опроса выделили в качестве самых неприятных выражений заимствования из других языков ("ревью", "бэкграунд", "ноунейм" и так далее). Еще 32% сограждан заявили, что канцелярско-бюрократический стиль речи больше всего их раздражает на сайтах компаний, 31% назвали юридические и банковские документы, 27% - официальные письма от госорганов, 23% - интерфейс приложений, а 18% - школьные учебники.

Вместе с тем 35% респондентов отметили, что не доверяют интернет-источнику, если видят ошибки и нарушения языковых норм. 27% не доверяют тексту, если понимают, что он сгенерирован с помощью ИИ, 24% - если замечают нарушение правил пунктуации.

При этом нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и социальных сетях считают допустимыми 39% опрошенных, 27% не придают большого значения ошибкам в деловой переписке. Еще 16% считают приемлемыми отклонения от норм в общении с представителями госструктур, а 14% - при контактах с клиентами.