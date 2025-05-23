Лавров: легитимность Зеленского имеет принципиальное значение при подписании соглашения

Вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Уверенность в этом выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

По его словам, вопрос легитимности будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до подписания соглашения. Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность, подчеркнул глава российской дипломатии.

Вместе с тем Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин "предельно четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима". "Но он указал при этом, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и с его администрацией с тем, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования", - добавил министр.