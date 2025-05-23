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Раненный при атаке ВСУ глава Беловского района перенес операцию
23 мая 2025 / 16:29
Раненный при атаке ВСУ глава Беловского района перенес операцию
© Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна/ТАСС

Пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев успешно перенес хирургическое вмешательство, он был экстренно доставлен в Москву в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО). Соответствующее сообщение разместил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, получившему ранение в результате атаки дрона ВСУ. Вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. По мнению хирургов, все прошло как нельзя лучше", - говорится в сообщении.

Врио губернатора уточнил, что Волобуев уже отошел от наркоза, началась его реабилитация. "По словам врачей, с понедельника он постепенно начнет вставать. Всем передает большой привет и очень благодарен за внимание, сопереживание и поддержку", - указал Хинштейн.

В четверг украинский дрон нанес удар по автомобилю главы Беловского района, он получил травму бедра и руки и был госпитализирован. Ранее сообщалось, что неделю назад Волобуев был контужен, когда развозил людям хлеб. 

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