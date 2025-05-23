Трамп рекомендовал применить пошлины в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Евросоюзом он рекомендует применить с 1 июня в отношении сообщества пошлины в размере 50%.

"Наши дискуссии с ними ведут в никуда! В этой связи я рекомендую с 1 июня текущего года ввести прямые пошлины в 50% для Евросоюза", - указал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети.

Вместе с тем он обратил внимание, что компаниям Европы не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.

Трамп также отметил, что одной из приоритетных целей создания Евросоюза было получение преимущества над США в торговле.

Согласно данным аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, дефицит в торговле с Евросоюзом в 2024 году увеличился на 12,9% и достиг $235,6 млрд.