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Трамп рекомендовал применить пошлины в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня
23 мая 2025 / 16:45
Трамп рекомендовал применить пошлины в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Евросоюзом он рекомендует применить с 1 июня в отношении сообщества пошлины в размере 50%.

"Наши дискуссии с ними ведут в никуда! В этой связи я рекомендую с 1 июня текущего года ввести прямые пошлины в 50% для Евросоюза", - указал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети.

Вместе с тем он обратил внимание, что компаниям Европы не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.

Трамп также отметил, что одной из приоритетных целей создания Евросоюза было получение преимущества над США в торговле. 

Согласно данным аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, дефицит в торговле с Евросоюзом в 2024 году увеличился на 12,9% и достиг $235,6 млрд.

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