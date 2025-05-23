Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго

Вопреки заявлениям, находящегося в Москве с визитом главы МИД Армении Арарата Мирзояна, следует понимать, что армянская сторона не заинтересована в близких отношениях с Россией.

Пашинян и его команда выбрали свой собственный геополитический путь, и, если сейчас они пытаются подлизываться к Москве, то это ненадолго. Задача России – поспособствовать тому, чтобы к власти в Армении приходили люди, которые будут премьер-министрами и министрами иностранных дел Армении, а не ставленниками Соединенных Штатов. Армянские власти видят, что ситуация меняется, и Россия выходит из войны победителем. И, когда все закончится – все получат по заслугам. Кто, как себя вел. А Армения вела себя очень плохо.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3d295f555bc934c6ffcede1980d3b05f/