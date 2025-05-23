Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
23 мая 2025 / 19:33
КОТИРОВКИ
USD
23/05
97.9241
EUR
23/05
104.8872
Новости часа
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Москва
23 мая 2025 / 19:33
Котировки
USD
23/05
97.9241
0.0000
EUR
23/05
104.8872
0.0000
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
23 мая 2025 / 19:21
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
23 мая 2025 / 19:17
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
23 мая 2025 / 19:13
Все интервью
/ Армения / Политика / Евразийский союз / Армения-Азербайждан
Политика
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
23 мая 2025 / 19:13

Вопреки заявлениям, находящегося в Москве с визитом главы МИД Армении Арарата Мирзояна, следует понимать, что армянская сторона не заинтересована в близких отношениях с Россией.

Пашинян и его команда выбрали свой собственный геополитический путь, и, если сейчас они пытаются подлизываться к Москве, то это ненадолго. Задача России – поспособствовать тому, чтобы к власти в Армении приходили люди, которые будут премьер-министрами и министрами иностранных дел Армении, а не ставленниками Соединенных Штатов. Армянские власти видят, что ситуация меняется, и Россия выходит из войны победителем. И, когда все закончится – все получат по заслугам. Кто, как себя вел. А Армения вела себя очень плохо.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  доцент  Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3d295f555bc934c6ffcede1980d3b05f/

 

Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Все интервью
18:04
Russian troops liberate six communities in Ukraine operation over week — top brass
17:56
IN BRIEF: Lavrov talks Ukraine, NATO, Europe at conference in Moscow
17:01
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
16:45
Трамп рекомендовал применить пошлины в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня
16:29
Раненный при атаке ВСУ глава Беловского района перенес операцию
16:21
Press review: Russia eyes Vatican talks and EU prepared for trade truce with US
16:06
Лавров: легитимность Зеленского имеет принципиальное значение при подписании соглашения
15:47
Жителей России в речи чаще всего раздражают слова "кринж" и "изи"
15:35
В Орловской области экипаж Ми-8 погиб в результате крушения
15:17
Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 350 за тройскую унцию
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения