В США, как они говорят, ожидают меморандума по украинскому урегулированию. Вероятно, они будут его оценивать, исходя из собственного плана, который, мы знаем, насчитывает 22 пункта. Общественности хорошо известен первый пункт – установление перемирия.

Но, мы знаем о российских условиях, при которых наша сторона будет готова к мирному процессу. Принципиальный момент: Украина должна уйти из четырех областей, которые уже записаны в Конституции РФ. Киев заявляет, что никуда они уходить не собираются и от стратегического курса на вхождение в НАТО не отказываются. Немаловажны и первопричины СВО, которые пока не устранены. Речь, например, шла о демонтаже нацистского режима во главе с Зеленским. Теперь Трамп хочет, чтобы Россия вела с этим режимом прямые переговоры.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2ed6b7bf54071f391d68f4dcfa4c714d/