Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика

Трудно судить о Дональде Трампе по его словам. За один день он легко высказывает противоположные мнения по одному и тому же вопросу. Хотелось бы познакомиться с его делами.

Быть президентом такой страны, как США – это не тоже самое что управлять пусть даже очень большим бизнесом. Пока Трамп не спешит становиться президентом, он остается бизнесменом. Когда человек становится политиком, да еще лидером самой мощной державы в мире, он должен понимать, что просто так бросаться словами нельзя.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/28d22237c0a15bd6f6d1f2910ddfdb06/