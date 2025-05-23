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Безопасность
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
23 мая 2025 / 17:01
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Россию из Украины вернулись 270 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что на родину также вернулись 120 гражданских лиц, среди них захваченные ВСУ мирные жители Курской области. Обмен был проведен в рамках стамбульских договоренностей.

Киеву в ответ передали 120 гражданских и 270 пленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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