Колокольцев сообщил, что ежемесячно 80 тыс. россиян становятся дропперами

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ежемесячно 80 тыс. россиян используются для обналичивания похищенных мошенниками денег.

"По оценке Центробанка каждый месяц 80 тыс. граждан РФ используются для обналичивания вот этих вот похищенных денежных средств", - отметил он по итогам заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

По словам российского министра, в Белоруссии уже несколько лет назад изменено было законодательство о привлечении к ответственности дропперов - людей, которых используют для обналичивания похищенных денежных средств. У них законодательная нормативно-правовая база уже адаптирована. В России же этот закон только принимается. "Поэтому мы берем на вооружение опыт наших белорусских коллег, сами делимся нашими положительными наработками", - указал Колокольцев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов. Инициативой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.