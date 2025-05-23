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Общество
Представитель Киркорова рассказала, что он наблюдается медиками из-за ожога
23 мая 2025 / 17:43
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Народный артист РФ Филипп Киркоров не был госпитализирован. Он проходит плановые процедуры после ожога, полученного на апрельском концерте, сообщила представительница артиста Екатерина Успенская.
Ранее Mash информировал о том, что Киркорову якобы потребовалась экстренная госпитализация в отделение экстренной хирургии.
"Не госпитализировали, но он находится под наблюдением врачей", - сказала Успенская в беседе с ТАСС. По ее словам, исполнителю проводятся медицинские процедуры, в частности перевязки.
Собеседница агентства уточнила, что процедуры связаны с ожогом, который певец получил на концерте в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.