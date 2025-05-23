Представитель Киркорова рассказала, что он наблюдается медиками из-за ожога

Народный артист РФ Филипп Киркоров не был госпитализирован. Он проходит плановые процедуры после ожога, полученного на апрельском концерте, сообщила представительница артиста Екатерина Успенская.

Ранее Mash информировал о том, что Киркорову якобы потребовалась экстренная госпитализация в отделение экстренной хирургии.

"Не госпитализировали, но он находится под наблюдением врачей", - сказала Успенская в беседе с ТАСС. По ее словам, исполнителю проводятся медицинские процедуры, в частности перевязки.

Собеседница агентства уточнила, что процедуры связаны с ожогом, который певец получил на концерте в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.