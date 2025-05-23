Трамп призвал Apple перенести производство в США, пригрозив пошлинами

Президент США Дональд Трамп призвал американскую компанию Apple перенести производство iPhone на территорию Соединенных Штатов, пригрозив в противном случае применить пошлины.

"Я уже давно уведомил гендиректора Apple Тима Кука, что iPhone, которые будут продаваться на американской территории, должны производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще. Если это не будет так, Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%", - указал глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

Сегодня на Индию приходится порядка 18% мирового производства iPhone. Доля Китая в их выпуске составляет свыше 75%. Согласно данным агентства Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году Apple произвела смартфоны iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, это составляет порядка 14% от общего объема ее производства.