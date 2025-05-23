Залужный признал, что Украина отстает от России в области инноваций для армии

Россия опережает Украину в сфере новых оборонных разработок и технологий. На это обратил внимание экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность украинского посла в Лондоне.

"Сегодня нам не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации. Противник нас уже опередил, и мы отстаем", - отметил он, выступая на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире". По словам дипломата, украинские разработки носят достаточно ограниченный секторальный характер и не охватывают весь необходимый армии спектр.

Вместе с тем он вновь признал, что Украина оказалась в непростой социальной ситуации, характеризующейся "дефицитом человеческого ресурса и катастрофическим экономическим положением".

Власти Украина регулярно отчитываются об "успехах" в военных разработках, сообщая об испытаниях различных образцов вооружения и беспилотников или заявляя о развитии собственной ракетной программы. При этом многие эксперты едины во мнении, что украинские "ракетные технологии" опираются на советские наработки.