ВВС Польши подняли на перехват российского Су-24 над Балтикой

Польские истребители, базирующиеся в Литве, по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе вылетали в четверг на перехват находившегося над нейтральными водами Балтики российского Су-24. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Вечером 22 мая Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолет Су-24", - сказал он. По словам министра, летевший над Балтикой бомбардировщик якобы "выполнял опасные маневры". Польские истребители были подняты в небо с базы в литовском Шауляе.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно отмечали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.