Вэнс заявил, что США отказываются от курса на вмешательство в дела других стран

Визит президента США Дональда Трампа на Ближний Восток ознаменовал отказ Вашингтона от курса на вмешательство в дела других стран. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Он отметил, что на прошлой неделе Трамп совершил ближневосточное турне, в ходе которого посетил Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Наиболее важным элементом этой поездки, по словам вице-президента, стал "отказ от подхода во внешней политике, которого Соединенные Штаты придерживались несколько десятилетий".

"Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран", - указал он, обратив внимание, что это происходило "даже в случае с государствами, которые не имели почти никакого отношения к ключевым интересам США". Речь идет о "знаковом сдвиге в политике" США, подчеркнул Вэнс.

Президент США с 13 по 16 мая совершил ближневосточное турне, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Как заявил Трамп, итогом его поездки стали договоренности об инвестициях в размере $12-13 трлн в американскую экономику.