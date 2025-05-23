Минпромторг готовит перечень автомобилей для работы в такси

Минпромторг РФ работает на подготовкой проекта подзаконного акта, который будет содержать информацию об автомобилях, подпадающих под критерии, сформированные разработчиками проекта закона о локализации машин для работы в такси. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ сообщает ТАСС.

Вместе с тем для документа будет предусмотрена возможность его актуализации.

"Проект подзаконного акта, содержащий данные о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года)", - указали в министерстве.

Отмечается, что ранее появившиеся в СМИ сообщения о состоявшемся утверждении такого перечня не соответствуют действительности.

В пятницу, 23 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси.

Согласно новым нормам, авто будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое - общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе - автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С начала 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако в некоторых регионах новые требования начнут применяться позднее.