Путин отметил, что Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

Россия удерживает лидерские позиции на мировом рынке вооружений, составляя пятерку экспортеров. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по военно-техническому сотрудничеству.

"Россия остается в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - констатировал он.

Глава государства отметил, что такой показатель свидетельствует о "качестве, надежности и эффективности выпускаемой оружейниками военной продукции".

Согласно данным Центра анализа мировой торговли оружием, по итогам 2024 года Россия находилась на втором месте среди экспортеров вооружений, продав продукции на $13,75 млрд. Абсолютное первенство сохраняют США с $42,3 млрд.

Вместе с тем ближайший "преследователь" России - Франция - занимает третье место с 7,7 млрд долларов. На четвертой и пятой строчках расположились Южная Корея и Италия соответственно с результатом порядка 5,7 млрд долларов.