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Глава МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров
23 мая 2025 / 19:59
Глава МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров
© Владимир Мусаэльян/ ТАСС

Иран и США готовятся к очередному раунду переговоров по устранению разногласий вокруг иранской ядерной программы и рассчитывают, что еще за одну-две встречи достигнут положительных результатов. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи по итогам пятого раунда ирано-американских консультаций.

"Стороны условились доработать свои позиции, затем согласуют и проведут следующий раунд переговоров. Я надеюсь, что в течение следующих одной или двух встреч мы сможем достичь решений, которые позволят переговорам продвинуться вперед", - сказал Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Последний раунд переговоров он охарактеризовал как "один из самых профессиональных на настоящий момент". "Мы изложили позицию Тегерана. Она предельно ясна. Полагаю, что американская сторона стала намного лучше понимать позицию Ирана", - отметил министр.

Ранее МИД Ирана заявил, что его главная цель на переговорах - прояснить позицию США, которая, по утверждению иранских дипломатов, постоянно меняется: сначала Вашингтон был согласен на максимальный уровень обогащения урана в 3,67%, а теперь настаивает на том, чтобы исламская республика вовсе отказалась от процесса обогащения. Тегеран отверг это предложение, поскольку это заставило бы его свернуть свою ядерную программу, которая применяется в промышленных и медицинских целях.

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона состоялся 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. 

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