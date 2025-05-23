Лавров: Россия представит проект документа об урегулировании после обмена

Россия будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами.

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, работу над которым российская сторона сегодня завершает", - указал он.

Лавров отметил, что российская сторона в настоящее время активно работает над второй частью договоренностей, которая подразумевает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий "достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".

"Мы также привержены договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями двух стран. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - заключил глава российской дипломатии.

16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры. По итогам встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", изложить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.

В пятницу, 23 мая, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Ожидается, что масштабный обмен будет продолжен в ближайшие дни.