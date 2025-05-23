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Лавров: Россия представит проект документа об урегулировании после обмена
23 мая 2025 / 20:14
Лавров: Россия представит проект документа об урегулировании после обмена
© Виталий Белоусов/ POOL/ ТАСС

Россия будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами.

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, работу над которым российская сторона сегодня завершает", - указал он.

Лавров отметил, что российская сторона в настоящее время активно работает над второй частью договоренностей, которая подразумевает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий "достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".

"Мы также привержены договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями двух стран. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - заключил глава российской дипломатии.

16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры. По итогам встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", изложить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу. 

В пятницу, 23 мая, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Ожидается, что масштабный обмен будет продолжен в ближайшие дни.

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